Bonn: An Silvester Böllerverbot im ganzen Stadtgebiet

Bonn (dpa/lnw) - Bonn verbietet wegen der Corona-Pandemie das Böllern an Silvester. Vom 31. Dezember, 17 Uhr, bis zum 1. Januar, 6 Uhr, sei das «Mitführen und die Verwendung von Feuerwerkskörpern auf allen öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen Anlagen im gesamten Bonner Stadtgebiet untersagt», teilte die Stadt am Freitag mit. Das Ordnungsamt werde die Einhaltung zusammen mit der Polizei kontrollieren. «Verstöße werden konsequent geahndet, mitgeführtes Feuerwerk wird sichergestellt», drohte die Kommune an.

Von dpa