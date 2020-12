Laumann rechnet mit Beschränkungen auch nach 10. Januar

Der harte Lockdown sei unumgänglich gewesen, betonte Laumann . Wichtiger als örtliche Ausgangsbeschränkungen in Städten oder Kreisen mit extrem hohen Infektionszahlen sei das Einhalten der Kontaktbeschränkungen. Aber: «Dort, wo die Kommunen Ausgangssperren für geboten halten, tragen wir das in der Regel mit», sagte er mit Blick etwa auf die Stadt Solingen oder den Kreis Lippe.

Derzeit gebe es in jedem Regierungsbezirk noch genügend freie Intensivbetten. «Zur Wahrheit gehört aber auch: Es wird enger in den Häusern», sagte Laumann. Als Reserven gebe es noch die Reha-Kliniken, in die Patienten ohne Covid-19 ausweichen könnten, wenn sich die Situation in zwei oder drei Wochen zuspitzen sollte. «Die Pläne liegen vor.» Er glaube nicht, dass es Anschläge auf Impfzentren geben werden. Das Zentrallager in NRW werde man dennoch vernünftig bewachen. «Die Impfzentren wird die jeweilige Kreispolizeibehörde im Blick haben.»