Wie die Polizei am Samstag berichtete, war im Wintergarten der vierköpfigen Familie am Morgen offenbar ein Bügeleisen durch einen Defekt in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Erdgeschoss über. Der Familienvater habe «starke Rauchspuren» gezeigt, als er aus dem Haus kam und wurde mit Verdacht auf eine schwere Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

«Zudem wurde ein Feuerwehrmann bei der Bergung der Katze in die Hand gebissen und verletzt», so die Polizei. Er wurde in einem Rettungswagen versorgt. Da das Haus noch auf mögliche Brandnester überprüft wird, muss die Familie bei Bekannten unterkommen. Die Schadenshöhe stand zunächst noch nicht fest.