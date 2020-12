Stevens verzichtet auf Umbau: Änderung in Schalker Startelf

Gelsenkirchen (dpa) - Huub Stevens hat zum Start in sein Kurzzeit-Intermezzo beim Bundesligisten FC Schalke 04 auf umfangreiche Veränderungen verzichtet. Der erst am Vortag als Nachfolger von Manuel Baum für zwei Spiele reaktivierte 67 Jahre alte Fußball-Lehrer nahm für das Duell mit Arminia Bielefeld am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur zwei Änderungen in der Startelf des seit 28 Bundesliga-Partien sieglosen Tabellenletzten vor. Neu ins Team rückten Hamza Mendyl und Alessandro Schöpf. Amine Harit und Rabbi Matondo nehmen dafür zunächst auf der Bank Platz.

Von dpa