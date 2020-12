Evangelischer Gottesdienst auf Friedhof abgesagt

Die Evangelische Kirche in Westfalen und die Lippische Landeskirche hatten bereits alle echten Weihnachtsgottesdienste de facto abgesagt. Die Evangelische Kirche im Rheinland rät bislang nicht prinzipiell von Präsenz-Gottesdiensten ab. Präses Rekowski hatte in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief gesagt, die Frage müsse jeweils von den Gemeinden nach Lage vor Ort entschieden werden.

Tatsächlich habe inzwischen aber eine «deutliche Mehrheit» von sich aus die jeweiligen Präsenz-Gottesdienste abgesagt, sagte ein Sprecher der Evangelischen Kirche im Rheinland der dpa.

In der katholischen Kirche wurde bisher noch nicht von Präsenzgottesdiensten abgeraten. Die Verantwortung dafür liegt bei den einzelnen Bistümern.