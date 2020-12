Datenklau am Geldautomaten: Weniger Fälle in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Jeder dritte versuchte Datenklau an Geldautomaten in Deutschland ist in diesem Jahr bislang in Nordrhein-Westfalen vorgekommen. Von Januar bis einschließlich November 2020 manipulierten Kriminelle nach Angaben von Euro Kartensysteme in NRW 44 Mal Geldautomaten, um an Daten von Bankkunden zu kommen.