Ein Mann und vier Frauen ohne Mund-Nasen-Schutz aus fünf verschiedenen Haushalten seien offenbar einem Anwohner durch ein geöffnetes Fenster im Hinterhof aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es habe «laute Musik, dazu Partylärm mit singenden und tanzenden Gästen» gegeben, hieß es. Der 35-jährige Arzt habe erklärt, dass es der letzte Arbeitstag gewesen sei und «er seine Angestellten nach einem schweren Jahr mit einer kleinen Feier habe belohnen wollen».

Wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln beendeten die Beamten am Freitagabend die Feier. Der Arzt und eine 26-jährige Frau zweifelten die Rechtmäßigkeit der Maßnahme allerdings lautstark an, hieß es. Als die Einsatzkräfte sie nach ihren Ausweisen durchsuchten, hätten sie Widerstand geleistet und die Frau habe einer Beamtin in den Finger gebissen.