Paketzustellerin von eigenem Transporter erfasst

Hückeswagen (dpa/lnw) - Eine Paketbotin ist in Hückeswagen (Oberbergischer Kreis) von ihrem eigenen Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Als die 28-Jährige am Samstag Pakete ausliefern wollte und dafür aus ihrem Kleintransporter ausstieg, sei dieser auf der leicht abschüssigen Straße ins Rollen gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau sei zwischen ein geparktes Auto und den Paketwagen geraten. Der Transporter sei noch ein wenig weiter gerollt und gegen ein zweites geparktes Auto gekracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei nur ein geringer Schaden.

Von dpa