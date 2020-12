Kutschaty fordert langfristige Strategie gegen Corona

«Wichtig ist, jetzt schon Pläne für die Zeit nach dem 10. Januar zu haben», sagte Kutschaty . «Es ist zu befürchten, dass es zwischen Weihnachten und Neujahr erschreckende Belastungszahlen in den Krankenhäusern geben wird.» Bund und Länder hatten einen harten Lockdown mit weitgehenden Geschäftsschließungen und Kontaktbeschränkungen zunächst bis zum 10. Januar vereinbart.

Wenn die Corona-Impfungen starten, müssten trotzdem auch die Testkapazitäten für Heime, Krankenhäuser, Lehrer und Erzieher erhöht werden. Dafür müsse «endlich eine flächendeckende Infrastruktur» aufgebaut werden. «So können wir die Infektionsketten gezielt unterbrechen und da mehr gesellschaftliches Leben zulassen, wo man durch die Tests abgesichert weiß, dass Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht infiziert sind.»

Besonders in Regionen, wo es weiter hohe Infektionszahlen gebe, könne man «nicht in den klassischen normalen Alltag übergehen». Auch zwischen den Schülern müssten Abstandsregeln eingehalten werden. «Wenn das nicht möglich ist, dann muss man entweder größere Räume suchen für den Unterricht oder die Klassen halbieren, Wechselunterricht machen und die Digitalisierungsmöglichkeiten nutzen.» Die Landesregierung müsse die Zeit in den verlängerten Ferien dafür nutzen, «dass am 11. Januar jedes Kind in NRW die Möglichkeit zur Teilnahme an digitalen Unterrichtsformen hat».