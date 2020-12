Trüber und nasser Wochenstart in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Die Woche startet in Nordrhein-Westfalen nicht sehr weihnachtlich - das Wetter zeigt sich trüb und nass. Am Montag ziehen ab dem Mittag aus Westen dicke Wolken auf, die Regen mitbringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Hinzu kommen Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. In der Nacht zu Dienstag bleibt es bedeckt mit Schauern. Im Bergischen Land kann es auch zu anhaltendem und kräftigem Regen kommen. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad.

Von dpa