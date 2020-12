Sucht-Selbsthilfe: Digital gegen den Rückfall

Wuppertal/Hamm (dpa/lnw) - Online-Angebote können vor dem Rückfall schützen - das ist eine Erkenntnis der Sucht-Selbsthilfe aus dem Corona-Jahr. Seit Beginn der Pandemie setzen Verbände wie das Blaue Kreuz in Deutschland e.V. (Wuppertal) verstärkt auf virtuelle Treffen. «BlueMeeting» heißt das Format, das es Suchtkranken und ihren Angehörigen ermöglicht, miteinander in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Vier neu entstandene Gruppen bieten hier bislang auf diese Weise Hilfe an.

Von dpa