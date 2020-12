Frau bei Brand in Altenheim leicht verletzt

Ratingen (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Altenheim in Ratingen (Kreis Mettmann) ist eine Frau leicht verletzt worden. Kurz nach Mitternacht war eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Einsatzkräfte rettenden eine schlafende Bewohnerin aus ihrem Zimmer. Dort entdeckten sie dann auch eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher, die auf einer eingeschalteten Herdplatte in Brand geraten waren. Die Bewohnerin wurde mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa