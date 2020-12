Trabrennfahrer Michael Nimczyk gewinnt zehnten Goldhelm

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trabrennfahrer Michael Nimczyk ist der Gewinn seines zehnten Goldhelms nicht mehr zu nehmen. Bei noch vier angesetzten Renntagen bis zum Saisonabschluss am 31. Dezember führt der 34 Jahre alte Champion aus Willich am Niederrhein die Wertung um die Trophäe für den besten deutschen Berufsfahrer mit 126 Siegen uneinholbar an. Rudolf Haller (Aschheim) rangiert mit bislang 85 Siegen auf dem zweiten Platz. Nimczyk gewann den Goldhelm zuvor 2008 und 2009 sowie seit 2013 ohne Unterbrechung.

Von dpa