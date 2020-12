Paderborn hofft auf Pokal-Überraschung bei Union Berlin

Paderborn (dpa) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn will im Pokal-Spiel beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin für eine Überraschung sorgen. Nach überstandener Verletzung könnte Mittelfeldspieler Julian Justvan bei der Zweitrunden-Partie am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in die Startelf zurückkehren. Neben Justvan ist auch Sebastian Vasiliadis, der nach einem leichten Autounfall zuletzt fehlte, wieder eine Alternative. «Es geht darum, eine Runde weiterzukommen. Wir wollen zeigen, dass wir auch eine Mannschaft mit hoher Qualität schlagen können», sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart am Montag.

Von dpa