DFB-Pokal: Osnabrück freut sich auf «geiles Spiel» in Köln

Osnabrück (dpa/lnw) - Zum Abschluss eines aus Sicht des VfL Osnabrück sehr erfolgreichen Fußball-Jahres wartet auf die Lila-Weißen noch ein echtes Highlight. In der zweiten Runde des DFB-Pokals gastiert der Fußball-Zweitligist am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim Erstligisten 1. FC Köln. «Ein ziemlich geiles Spiel», sagte VfL-Coach Marco Grote der «Neuen Osnabrücker Zeitung» zur Partie beim Traditionsclub aus dem Rheinland. «Wir können völlig ohne Druck in die Partie gehen. Von außen trauen uns vielleicht nicht viele eine Überraschung zu - ich sehe aber durchaus Chancen für uns», sagte Abwehrspieler Maurice Trapp.