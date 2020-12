Erstes Spiel 2021 für Fußball-Frauen im Februar in Aachen

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet den Auftakt ins Länderspieljahr 2021 in Aachen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt gab, findet die Partie am 21. Februar statt. Gegner und Anstoßzeit stehen noch nicht fest. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war zuletzt Anfang Oktober 2019 im Stadion am Tivoli zu Gast. Damals gab es im EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine einen 8:0-Sieg.

Von dpa