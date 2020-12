U-Haft: 15-Jähriger räumt Überfälle ein

Minden (dpa/lnw) - Nach einer rasanten Verfolgungsfahrt mit bis zu 180 Kilometer pro Stunde im Kreis Minden-Lübbecke hat ein 15-Jähriger zahlreiche Straftaten eingeräumt. Mutmaßlich unter Drogen stehend war er von Minden bis Oeynhausen vor der Polizei geflüchtet, wie die Beamten am Montag mitteilten. Nach seiner Festnahme gestand der als Intensivtäter eingestufte Jugendliche mehrere Tankstellenüberfälle und Einbrüche in Ostwestfalen und im Raum Hannover ein. Der Junge aus Porta-Westfalica kam in Untersuchungshaft.

Von dpa