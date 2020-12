Lagerhalle brennt in Erkrath: starke Rauchentwicklung

Erkrath (dpa/lnw) - Eine Lagerhalle ist am Montag in Erkrath aus zunächst unbekannten Gründen in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung rief die Stadt Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand, sagte eine Stadtsprecherin. Am Mittag habe die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gehabt, sagte die Sprecherin.

Von dpa