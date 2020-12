Wesel (dpa/lnw) - In Sonsbeck im Kreis Wesel ist ein weiterer NRW-Fall von Geflügelpest aufgetreten. Eine infizierte Graugans sei am 8. Dezember tot aufgefunden worden. Eine Untersuchung des Friedrich-Loeffler-Instituts habe die Krankheit nachgewiesen, teilte der Kreis Wesel am Montag mit.

Von dpa