Streit eskaliert in Messerstich: Mann schwer verletzt

Köln (dpa/lnw) - Ein Streit zwischen zwei Männern soll in Köln zu einem Stich mit einem Messer und schweren Verletzungen bei einem der beiden Kontrahenten geführt haben. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstagabend in einer Wohnung im Stadtteil Bayenthal. Gegen 21 Uhr habe ein 43-Jähriger einen 36-Jährigen verletzt. Zuvor soll es eine Auseinandersetzung gegeben haben. Der Verletzte wurde selbst in einem Krankenhaus vorstellig, der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Polizei beschlagnahmte zudem das mutmaßliche Tatmesser, wie die Beamten am Montag mitteilten. Nun werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Von dpa