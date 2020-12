NRW bekommt die ersten 9750 Impfdosen am 2. Weihnachtstag

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) erklärte auf Twitter, bis Ende dieses Jahres sollten insgesamt mehr als 1,3 Millionen Impfdosen an die Bundesländer ausgeliefert und von diesen an Impfteams verteilt werden. Im Januar würden dann jede Woche mindestens weitere 670 000 Dosen ausgeliefert. Er bekräftigte, dass die Impfungen in Deutschland am 27. Dezember beginnen sollen.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) äußerte sich erfreut über die Zulassung. «Mit großer Kraftanstrengung haben wir in Nordrhein-Westfalen in den letzten Wochen die notwendigen Vorbereitungen getroffen», sagte er der dpa. «Klar ist: Impfstoff, der in Nordrhein-Westfalen eintrifft, wird schnellstmöglich verimpft werden.» Vorerst werde dies allerdings nicht in den Impfzentren geschehen. «Aufgrund der zunächst begrenzten Mengen werden wir damit beginnen, in den Pflegeeinrichtungen zu impfen.»