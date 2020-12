Fußgänger wird von Auto angefahren und stirbt

Stadtlohn (dpa/lnw) - Ein 24-jähriger Fußgänger ist auf einer Kreisstraße bei Stadtlohn (Kreis Borken) von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der junge Mann stieß am Montagabend mit dem Wagen eines 27-Jährigen zusammen, der auf der Straße unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Fußgänger so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Man stehe noch komplett am Anfang, sagte ein Sprecher.

Von dpa