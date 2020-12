Laschet: Werde nicht an Christmette teilnehmen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird nach eigenen Angaben dieses Jahr nicht an der Christmette teilnehmen. Er habe zwar Karten gebucht, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. «Ich werde aber Abstand davon nehmen.» Er habe trotzdem «Respekt» vor den Menschen, die trotz Pandemie und unter Beachtung des Infektionsschutzes an Weihnachtsgottesdiensten teilnähmen. In großen Kirchen wie dem Kölner Dom seien Gottesdienste unter Beachtung der Abstandsregeln möglich.

Von dpa