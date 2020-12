Laschet setzt auf Sieg bei CDU-Bundesparteitag

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rechnet mit seinem Sieg bei der Wahl des neuen CDU-Bundesvorsitzenden im Januar. Er habe mit seinem Teampartner, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, «Gedanken für die Zukunft entwickelt», sagte Laschet am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. «Wir sind zuversichtlich, dass wir am Ende eine Mehrheit finden.»

Von dpa