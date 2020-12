Verschuldung von NRW hat sich im Corona-Jahr deutlich erhöht

Düsseldorf/Wiesbaden (dpa/lnw) - Die Verschuldung des Landes Nordrhein-Westfalen ist im Corona-Jahr 2020 deutlich gestiegen. In den ersten neun Monaten des Jahres hätten sich die Schulden des bevölkerungsreichsten Bundeslandes um 16,4 Milliarden Euro auf gut 186,6 Milliarden Euro erhöht, berichtete das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse. Das entspreche einem Plus von 9,7 Prozent.

Von dpa