Seniorin gibt falscher Staatsanwältin Geld und Schmuck

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Eine falsche Staatsanwältin hat mit einer Lügengeschichte eine Seniorin aus Gladbeck um Schmuck und Bargeld gebracht. Die angebliche Ermittlerin hatte der 71-Jährigen am Telefon berichtet, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich in polizeilichem Gewahrsam. Es müsse eine Kaution gezahlt werden, damit die Tochter frei käme. Die Betrügerin habe die Seniorin so geschickt unter Stress gesetzt, dass diese Bargeld und Schmuck in eine Kiste verpackte und einem Boten in Gelsenkirchen übergab. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise und warnt vor diesen und ähnlichen Maschen wie dem Enkeltrick: «Bitte sensibilisieren Sie Ihre Eltern, Großeltern und auch Nachbarn für diese Gefahr!», hieß es in der Mitteilung.

Von dpa