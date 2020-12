Staatsanwältin wertet Angriff in Düsseldorf als Mordversuch

Ein 45-Jähriger war nach der Tat von SEK-Beamten in seiner Wohnung festgenommen worden. Der Angriff war in einem anderen Stadtteil auf offener Straße erfolgt. Anwohner hatten am Montag um 6.40 Uhr die Polizei verständigt, weil sie Hilfeschreie gehört hatten.

Polizisten fanden auf der Straße dann den Schwerverletzten. Bevor ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte, konnte er den Ermittlern noch den Namen seines Angreifers nennen. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Der verdächtige Marokkaner sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 45-Jährige soll sein Opfer mit einem «spitzen, scharfen Gegenstand» angegriffen haben. Die Verletzungen seien potenziell lebensgefährlich gewesen. Ohne rasche ärztliche Versorgung hätte das Opfer verbluten können. Der 43-Jährige habe aber auch Spuren «stumpfer Gewalt» davongetragen.