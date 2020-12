Fortuna-Coach Rösler: Pokalspiel um «Momentum» und «Stolz»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf will mit dem Einzug in das DFB-Pokal-Achtelfinale einen Impuls für das neue Jahr setzen. «Dieses Spiel und der Wettbewerb sind sehr wichtig. Wir haben viele Hürden für dieses Momentum überwunden. Das wollen wir natürlich mitnehmen», sagte Fortuna-Trainer Uwe Rösler vor dem Zweitrunden-Duell bei Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen am Mittwochabend (18.30 Uhr).

Von dpa