Aldenhoven (dpa/lnw) - Eine defekte Lichterkette hat am Montagabend in Aldenhoven bei Jülich einen Wohnhausbrand mit vier Verletzten ausgelöst. Glück im Unglück: Durch die Hitze des Feuers platzte im Erdgeschoss ein Aquarium. «Das austretende Wasser half dabei, die Flammen zu löschen», teilte die Dürener Polizei am Dienstag mit.

Von dpa