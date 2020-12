Fahrradfahrerin kollidiert mit Straßenbahn

Köln (dpa/lnw) - Eine 23 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstagabend in Köln mit einer Straßenbahn kollidiert. Ihr Fahrrad sei 20 Meter von der Bahn mitgeschleift und völlig zerstört worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie selbst kam jedoch mit leichten Verletzungen davon. Nach ersten Ermittlungen war die junge Frau in der Innenstadt mit dem vorderen Waggon der nach rechts abbiegenden Stadtbahn zusammengestoßen.

Von dpa