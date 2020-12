Vor dem Hintergrund, dass das damals 26 Jahre alte Opfer eine junge Tochter hinterlasse, sprach die Vorsitzende Richterin am Mittwoch von einer «Tragödie besonderen Ausmaßes». Über den Angeklagten sagte sie: «Er hat der Schwester den Freund und Liebhaber genommen.» Die Staatsanwaltschaft hatte achteinhalb Jahre Haft gefordert. Das Gericht ging am Ende von einem minder schweren Fall aus.

Die heimlich geführte Beziehung soll spätestens nach Bekanntwerden eines Schwangerschaftsabbruchs nicht mehr harmonisch gewesen sein. Über die Abtreibung hatte das spätere Opfer in der Tatnacht im Alkoholrausch den angeklagten Iraker und zwei seiner Brüder in einem Chat in Kenntnis gesetzt und dabei die Schwester wüst beleidigt. Bei einer kurzfristig verabredeten Aussprache zwischen dem 26-Jährigen und dem 25-Jährigen am Aachener Weiher in Köln kam es zu dem tödlichen Messerstich. «Es lag erkennbar auf der Hand, dass bei diesem Treffen nichts Positives herauskommen konnte», sagte die Richterin. Gegen das Urteil ist Revision möglich.