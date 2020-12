Gericht: Ausgangsbeschränkungen in Oberhausen rechtmäßig

In Oberhausen heißt es in der Verfügung. «Im gesamten Stadtgebiet von Oberhausen gilt eine nächtliche Ausgangssperre in der Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr am Folgetag.» Für Heiligabend , die Weihnachtsfeiertage und die Silvesternacht gelten andere Zeiten. «Der Aufenthalt außerhalb der häuslichen Unterkunft ist in dieser Zeit grundsätzlich untersagt. Ausnahmen hiervongelten nur bei Vorliegen gewichtiger Gründe», so die Stadt.

Oberhausen ist die erste Stadt im Ruhrgebiet, die Ausgangsbeschränkungen verhängt hat. Auch andere Städte wie Aachen überlegen nachzuziehen. In anderen Städten und Kreisen in NRW wurden bereits Ausgangsbeschränkungen verhängt.