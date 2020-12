Kölns Andersson fällt bis auf weiteres aus

Köln (dpa) - Angreifer Sebastian Andersson fällt beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln bis auf Weiteres aus. Der Schwede leidet unter anhaltenden Kniebeschwerden und wird deshalb zunächst aus dem Trainingsbetrieb genommen. Das teilten die Kölner am Mittwoch mit. Bereits Anfang November waren Andersson freie Gelenkkörper aus dem Knie entfernt worden. Der 29-Jährige hatte bereits beim 0:0 in der Liga bei RB Leipzig und beim 1:0 im DFB-Pokal am Dienstag gegen den VfL Osnabrück gefehlt.

Von dpa