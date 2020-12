Heiligabend-Gottesdienst im Strandkorb

Mönchengladbach (dpa) - Ein ungewöhnlicher Heiligabend-Gottesdienst hat am Donnerstag in Mönchengladbach stattgefunden: Etwa 250 Besucher nahmen dort an einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst im Strandkorb teil. Das besondere Angebot war bereits seit längerem ausverkauft, wie die Veranstalter berichteten. Allerdings kamen dann letztlich nicht alle 500 Interessenten, die sich einen Platz reserviert hatten. Der Gottesdienst wurde von Superintendent Dietrich Denker gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer Klaus Hurtz zelebriert. «Das ist eine wunderbare Möglichkeit, kreativ auf die Herausforderungen der Corona-Zeit zu reagiere», sagte Hurtz.

Von dpa