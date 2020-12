Mann fährt in Bielefeld gegen Baum und stirbt

Bielefeld (dpa/lnw) - In Bielefeld hat am Donnerstag ein 45 Jahre alter Autofahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war in seinem Wagen eingeklemmt worden und musste mit einer Hydraulikschere befreit worden. Es bestehe der Verdacht, dass er alkoholisiert gewesen sei. Das total beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt.

Von dpa