Wohnung in Mehrfamilienhaus in Stolberg brennt aus

Stolberg (dpa/lnw) - An Heiligabend ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Stolberg komplett ausgebrannt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie die Feuerwehr am Donnerstagabend mitteilte. Ein Mensch kam aber zur Sicherheit für Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Feuerwehr war nach ihren Angaben zunächst ein Kaminbrand gemeldet worden. Als sie vor Ort eintraf, stand demnach aber bereits die ganze Wohnung in Flammen. Einen gehbehinderten Nachbarn sowie eine Nachbarin brachten die Rettungskräfte in Sicherheit - der Bewohner der Brandwohnung hatte sich zuvor bereits selbstständig nach draußen gerettet. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben.

Von dpa