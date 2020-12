Bedburg-Hau (dpa/lnw) - Ein 62-Jähriger ist bei einem Küchenbrand in Bedburg-Hau am Niederrhein verletzt worden. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Eine überhitzte Herdplatte soll das Feuer verursacht haben, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Von dpa