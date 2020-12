Fahrzeug kracht in Ladenlokal: 16-Jähriger am Lenkrad

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 16-Jähriger hinterm Steuer ist in Wuppertal mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert und mit seinem Wagen in ein Ladenlokal geschleudert worden. Der Jugendliche ohne Führerschein und seine 49-jährige Beifahrerin blieben dabei am frühen Freitag unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 60-Jährige in dem zweiten Auto wurde bei dem Unfall am Morgen in der Dunkelheit verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da zunächst unklar war, ob das Gebäude einsturzgefährdet sein könnte, mussten die 16 Bewohner den ersten Weihnachtstag zunächst außerhalb ihrer Wohnungen verbringen.

Von dpa