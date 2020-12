Wechselhaftes Wetter an den Feiertagen in NRW

Essen (dpa/lnw) - Wechselhaftes Wetter mit einzelnen Schauern bestimmt in Nordrhein-Westfalen die Weihnachtsfeiertage. Schnee fällt höchstens im Bergland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Essen mitteilte. Die Höchstwerte am ersten Feiertag liegen zwischen drei und sechs Grad, in höheren Lagen bei null Grad.