Marienheide (dpa/lnw) - Nach einer Explosion in einer Garage im Bergischen Land, bei der ein 29-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde, sind die Hintergründe noch völlig unklar. Am Montag sollen die Ermittlungen zu der Ursache der Detonation in Marienheide weitergehen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Im Zuge dessen werde auch nach Zeugen gesucht.

Die Kräfte der Explosion am späten Freitagnachmittag waren so enorm, dass die betroffene Doppelgarage wegen massiver Schäden einsturzgefährdet sei, hieß es am Samstag in einer Polizeimitteilung. Teile des flachen Dachs hingen von der Rückwand der freistehenden Doppelgarage herunter, die von Ermittlern noch nicht betreten werden konnte.

Der 29-Jährige, der bei der Explosion in der Garage gewesen sei, erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Spezialklinik. Zum Zustand des Opfers waren am Sonntag keine neuen Details bekannt.