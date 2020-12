Sturmböen, Regen und teils Schnee: Wetter bleibt ungemütlich

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen endet das Wochenende ungemütlich: Mit Regen, teils kräftigen Schneefällen im Bergland und stürmischen Böen rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag. Demnach wehe ein starker Wind aus Süden, der verbreitet stürmische Böen und gebietsweise Sturmböen zwischen 70 und 80 Kilometern pro Stunde mit sich bringe. In Kammlagen oder im Aachener Raum seien einzelne schwere Sturmböen möglich.

Von dpa