Düsseldorf (dpa/lnw) - Empfänger von Wohngeld in Nordrhein-Westfalen bekommen vom kommenden Jahr an mehr Geld, weil Klimaschutz-Maßnahmen das Heizen teurer machen. Darauf hat die Landesregierung in NRW am Sonntag hingewiesen. Um durchschnittlich rund 15 Euro pro Monat und Haushalt soll das Wohngeld steigen, mehr als 146 000 Haushalte im Land profitieren davon.

Von dpa