Am Sonntagnachmittag meldete der Ort über die sozialen Medien, er sei „so voll, das kaum noch Parkplatzkapazitäten vorhanden sind und der Stau bis weit vor Winterberg reicht.“

Bei allem Verständnis für den „Impuls“, in den Schnee zu fahren, bat die Verwaltung etwa via Facebook inständig: „Reist nicht mehr an oder dreht um! Danke für Euer Verständnis!“ Offenbar waren es schneehungrige Tagesausflügler, die am Sonntag die weiße Pracht sehen wollten.