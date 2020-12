Coach Gross: Ansprache an Spieler «wird entscheidend»

Gelsenkirchen (dpa) - Der neue Schalke-Trainer Christian Gross sieht seine mangelnde Erfahrung im europäischen Spitzenfußball in den vergangenen Jahren nicht als großen Nachteil an. «Auch in Afrika wird Fußball gespielt», sagte der 66-Jährige auf Kritik aus dem Umfeld des Bundesligisten angesichts seiner jüngsten Trainerstationen. Der Schweizer war zuletzt vor acht Jahren bei den Young Boys Bern im europäischen Fußball als Trainer tätig. Danach arbeitete er in Ägypten und Saudi-Arabien. «Die Ansprache an die Spieler wird entscheidend», sagte Gross bei seiner Vorstellung als neuer Coach des Tabellenletzten FC Schalke 04 am Sonntag.

Von dpa