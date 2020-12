Leichter Abwärtstrend bei Corona-Zahlen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen zeichnet sich bei den Corona-Infektionszahlen ein leichter Abwärtstrend ab. Innerhalb von sieben Tagen wurden 132,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch (Stand 00.00 Uhr) hervorgeht. Damit lag die sogenannte Wocheninzidenz erneut niedriger als am Vortag (138,8). Ziel ist eine Inzidenz von 50. Ab diesem Wert können die Gesundheitsämter die Infektionswege noch nachverfolgen.