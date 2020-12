Winterberg (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat an die Bürger appelliert, derzeit auf Ausflüge in den beliebten Sauerland-Ort Winterberg zu verzichten. «Große Menschenansammlungen erhöhen das Risiko einer weiteren Ausbreitung der Pandemie», mahnte er am Dienstag in Düsseldorf. «Mein Appell lautet daher: Bleiben Sie zu Hause!»

Von dpa