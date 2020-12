Eifelgemeinde Hellenthal bittet Tagesgäste um Fernbleiben

Hellenthal (dpa/lnw) - Nach Winterberg im Sauerland hat jetzt auch die Eifelgemeinde Hellenthal an schneehungrige Ausflügler appelliert, nicht mehr zu kommen. «So gerne wir die Gäste grundsätzlich haben, so appellieren wir jetzt an die Rücksichtnahme, möglichst nicht zu kommen», sagte Bürgermeister Rudolf Westerburg (parteilos) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Rund um die Orte Udenbreth und Hollerath seien alle Parkmöglichkeiten belegt, teilte die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit. «Auch das Parken entlang der Bundesstraße ist nicht mehr möglich», hieß es. Sanitäre Einrichtungen seien «leider keine» vorhanden.

Von dpa