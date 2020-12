Etliche Autos auf Parkplatz in Köln aufgebrochen

Köln (dpa/lnw) - Auf einem Parkplatz in Köln haben Täter in einer Nacht- und Nebel-Aktion gleich 16 Autos aufgebrochen. Die Unbekannten hätten mehrere Navigationssysteme gestohlen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine 29-Jährige hatte am frühen Montagmorgen die Polizei alarmiert. Die Scheibe ihres Autos sei eingeschlagen und das Handschuhfach durchwühlt gewesen. Die Einsatzkräfte entdeckten dann 15 weitere aufgebrochene Wagen. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Von dpa