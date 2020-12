Coronavirus-Mutation in NRW nachgewiesen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die britische Mutation des Coronavirus ist nun auch nachweislich in Nordrhein-Westfalen angekommen. «Das Landeszentrum Gesundheit ist gestern Nachmittag vom RKI telefonisch darüber informiert worden, dass die aus Großbritannien bekannte Mutation des Coronavirus bei einer Person aus dem Kreis Viersen und damit erstmals auch in NRW nachgewiesen worden ist», teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag auf Anfrage mit. Das örtliche Gesundheitsamt gehe dem Fall mit der neuen Zusatzinformation nun weiter nach. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet.