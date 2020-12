DEL: Erste Iserlohn-Niederlage durch Bremerhaven, Köln siegt

Bremerhaven (dpa) - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben den Iserlohn Roosters die erste Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zugefügt. Im dritten Saisonspiel blieben die Sauerländer am Dienstag in der Seestadt durch ein 2:5 (0:1, 1:1, 1:3) erstmals ohne Punkte. Bremerhaven feierte dagegen nach dem Fehlstart mit zwei Niederlagen den zweiten Sieg hintereinander.

Von dpa